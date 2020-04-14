新北市14日上午宣布將在20日兵棋推演，市長侯友宜受訪時再度強調，雖然台灣與國際情況比較算是相對穩定，但只要疫情沒有舒緩，就要做最壞打算，只要中央一下令，新北市便能迅速做好部署。

侯友宜指出，兵推重點是要讓第一線人員清楚自己在擴大管制後該做什麼˙處理什麼事項，這個動作是有備無患，當然希望不要走到這一步。

(中時 )