新北市兵棋推演 侯友宜：超強部署是為了應變最壞狀況 12:482020/04/14 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示，兵棋推演是為了在疫情可能升溫後做的準備，將防疫做到最好。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市14日上午宣布將在20日兵棋推演，市長侯友宜受訪時再度強調，雖然台灣與國際情況比較算是相對穩定，但只要疫情沒有舒緩，就要做最壞打算，只要中央一下令，新北市便能迅速做好部署。 侯友宜指出，兵推重點是要讓第一線人員清楚自己在擴大管制後該做什麼˙處理什麼事項，這個動作是有備無患，當然希望不要走到這一步。 (中時 ) #侯友宜 #新北市 #部署 #兵棋 #自己 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北補習班安親班 教室人數不得超過100人、採梅花座 10:372020/04/11 政治 樹林興仁夜市規劃2出口 侯友宜視察感謝攤商配合 23:282020/04/11 政治 新北市場沒戴口罩要開罰 黃珊珊：沒必要 12:312020/04/12 生活 公有場館持續暫停開放 侯友宜：疫情舒緩才會開放 12:332020/04/12 生活 警員踹少年頭遭處分 侯友宜：支持分局看法 13:222020/04/12 社會 管控連假景點人潮 侯友宜：該封的我也不會客氣！ 13:302020/04/12 生活 新北景點二階段管制 即時影像供民眾參考 17:462020/04/12 生活 侯友宜辦白曉燕案 險兩次命喪槍口 10:042020/04/13 社會 民眾建議恢復單、雙日買口罩 侯友宜將向中央反映 12:082020/04/13 生活 白冰冰遭遇死亡威脅 侯友宜：大家要理性 16:192020/04/13 社會 生活熱門新聞 台灣有災難？唐綺陽曝玄機：這些人要小心 - 生活 華航改名有啥好處？招牌價值嚇死人 - 生活 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 下周起沒戴口罩不得進郵局 違規最重開罰1萬5 - 生活 口罩預購第5波明天開跑！ 這些民眾可以買 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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