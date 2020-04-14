台中港務分公司與委外合格廠商逐袋檢查船舶垃圾，防堵非洲豬瘟趁虛移入。（ 台中港務分公司提供／王文吉台中傳真）

為防堵非洲豬瘟及鼠疫跨境傳播，台中港務分公司配合交通部航港局、疾管署等單位於台中港區內進行防疫宣導、管制船舶垃圾收受、實施公共區域環境消毒、每月抽查業者防治紀錄與現地環境衛生等，以強化區域聯防效果。

為避免船舶自非洲豬瘟疫區攜入含病毒肉品，台中港務分公司針對到港船舶，一律不收廚餘；船舶垃圾部分，不論本國或外國籍船皆須先提出申請始可收受清運，且逐袋檢查，一經發現廚餘混雜則予以退回，如再犯列拒收。

為防範中國大陸鼠疫境外移入，台中港務分公司辦理座談會宣導，更偕同港區相關業者配合疾管署進行港區環境之消毒、投藥、滅鼠滅蚤作業，定期抽查承租業者鼠疫防治紀錄與現地環境衛生辦理情形。另透過AIS自動識別系統定時向在港船舶廣播，提高防鼠盾懸掛率。

台中港務分公司表示，為維持港區整體環境及人員健康，防疫工作之重要性不容輕忽，相關防治作業之進行刻不容緩，期望港區各單位及業者大家全力配合，落實周邊環境自主管理及清潔維護，共同防範疫情。

(中時 )