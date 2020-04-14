亞系外資針對台塑四寶出具最新研究報告，認為在新冠肺炎疫情衝擊下，市場需求減少、出口訂單減少，四寶中首選台塑，給予買進評等、目標價102元，台化、南亞則給予中立評等，至於台塑化依舊為四寶中最保守看待一檔。

亞系外資指出，台塑四寶公布第一季財報，合計四家公司首季虧損139.84億元，收益大幅下降的主要原因是第一季度油價暴跌和產品均價下跌，這是由於新冠肺炎的影響導致需求環境惡化所致， 台塑、南亞和台化也必須認列轉投資台塑化的虧損，其中台塑化在首季吃下了約53億元的庫存損失。

亞系外資指出，綜觀台塑四寶第一季財報來看，唯一的亮點就是南亞，他是四寶中唯一一家因為電子材料實力強勁而守住獲利的公司，南亞持有DRAM廠南亞科(2408)股權29%、PCB廠南電(8064)股權66.97%。

亞系外資指出，台塑四寶管理階層對於第二季的看法依舊保守，原因是由於新冠肺炎疫情導致各國之間的封鎖，市場需求減少加上出口訂單減少，台塑和台化預計第二季營收會在相較第一季下滑，南亞則預計將持平或略有回升。

亞系外資指出，有鑑於石油輸出國組織(OPEC)減產和西方國家供應減少可能支撐油價，油價有可能在上半年觸底，在低油價的環境下，從歐盟和美國到亞洲的套利活動正在縮小，亞洲的石化產品價格繼續下降至創紀錄的低點，而且利潤率現在不足以吸引貿易商進口，故台塑四寶中台塑仍然是首選，這得益於其相對更具防禦性的產品組合以及有吸引力的股息收益率，至於南亞則恐持續面臨MEG(乙二醇)價格低迷，台化則面臨芳烴和苯乙烯前景不佳，台塑化依舊為四寶中最保守看待一檔，給予台塑(1301)買進評等、目標價102元，南亞(1303)持有評等、目標價60元，台化(1326)減碼評等、目標價66元，台塑化(6505)持有評等、目標價83元。

(時報資訊)