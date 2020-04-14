超微電腦(Super Micro Computer)宣布，發佈了一款經過優化的新型短機身2U Ultra SuperServer，為5G和電信環境帶來強大的業界標準平台。

隨著電信行業逐漸採用諸如基於O-RAN解決方案的開放式標準，營運商也更感興趣，想將商用現貨(COTS)伺服器用於其基礎架構。但是許多現有的IT伺服器解決方案都面臨諸多挑戰，如頻寬壅塞、缺乏擴展性、處理延遲以及數據安全和完整性問題。Supermicro提供專為5G應用而優化的業界標準伺服器，藉由強大且功能豐富的系統，為電信行業帶來轉變，該系統可提供從邊緣到雲端的智能無縫連接。

Supermicro創辦人暨執行長梁見後表示。隨著越來越多的公司尋求最新的業界標準伺服器技術，讓客戶的資料中心和邊緣基礎架構符合現今需求，Supermicro積極擴展專為5G和電信應用而優化的系統產品組合。

超微電腦表示，短機身的2U機架式伺服器具有高可靠性、可用性和可維護性特點，提供可支援新型第2代Intel Xeon可擴充處理器雙CPU插槽，每個處理器TDP可達205瓦，提供邊緣微資料中心高效能計算、存儲和聯網性能。這款新的2U 邊緣伺服器有24個插槽，支援高達6TB的 DDR4記憶體，且配有8個PCI-E 3.0擴充插槽，使網路配置更具彈性。該伺服器提供便利的前沿硬碟和風扇模組熱插拔設計，加上22.6英寸的緊湊型深度設計以及NEBS 3認證，對於想讓資料中心和邊緣基礎架構跟上時代的組織來說是珍貴的資產。

(時報資訊)