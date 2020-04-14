由於新冠肺炎影響，導致偏光片廠產能供應不足，傳出大陸偏光片大廠調漲價格的消息，激勵明基材(8215)、誠美材(4960)攻上漲停。

因疫情影響，大陸延後開工，2月偏光片稼動率偏低，但3月企業陸續復工，出現遞延效應，持續補足農曆年以來的缺口，明基材前段和後段產能利用率都維持在高檔，讓偏光片供需緊張。

供需吃緊也導致偏光片廠擺脫2月營收低迷情況，稼動率攀升下，明基材3月營收達14億元，月增46.18％、年增24.92％，為5年以來單月最高；累計第1季營收34.43億元，季增2.32％、年增1.53％；誠美材3月營收7.93億元，月增57.6％、年減43.8％，累計第1季營收19.49億元，季減47.5％、年減51.6％。

目前也傳出大陸三利譜有調漲偏光板價格，整體漲幅落在3～5％之間，明基材、誠美材有望跟進，對第2季獲利有加分作用。

(時報資訊)