「豆導」鈕承澤涉性侵《跑馬》劇組女助理，檢方認為他非真心認錯，具體求刑3年4月，不過，台北地院合議庭仍認為太輕，今依強制性交罪判刑4年更重。據悉，鈕承澤得知結果後，透過律師對外表示：「收到判決書後將遵期上訴。」

檢方起訴指出，鈕承澤執導電影「跑馬」期間認識女助理，2018年11月23日臨時取消工作會議，改邀劇組到家中聚會，待其他人陸續離開，女助理獨自留下，鈕趁機將女助理強壓沙發，指侵得逞。

北院開庭時，鈕承澤雖認錯，但不認罪，辯稱喜歡女助理，以為對方知道自己意思，才會更進一步想發生關係；辯護律師則說，本案調解成立，鈕已賠償「7位數」彌補女助理身心損失，建請予以緩刑。

但合議庭認為，依照相關證人證詞，可知鈕承澤與女助理案發前並無情愫，聚餐當天女助理並不是主動去鈕家，表現也與平常沒有不同；鈕要與女助理發生關係時，女助理緊閉雙唇、撇頭迴避，依照鈕的社會經歷，不可能不知道對方不願意，卻仍硬上得逞。

合議庭並指，鈕的犯行造成女助理終身無法抹滅的陰影，審理期間卻以「酒醉斷片」、「戀愛的開始」等藉口狡辯，甚至以知名導演的社會地位，利用媒體散布「認知不同」、「我希望她很好，我很喜歡她，我會繼續保護她的」等內容，形塑雙方存有男女情愫，傷害女助理身心甚鉅。

此外，鈕承澤更藉由和解書記載內容，試圖營造女助理案發時並未傳達拒絕之意，以及深夜獨自留下，就是期待與他發生關係等語，暗指女助理主動獻身，欠缺性別平權意識，難認有悔悟之心。

(中時 )