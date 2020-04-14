交通部觀光局今（14）日表示，新冠肺炎疫情嚴峻，觀光產業受直接衝擊，經邀集觀光產業及從業人員代表多次座談溝通，交通部最新核定觀光局所提的第2波紓困補助計畫，即日起受理申請，相關文件已同步公告於觀光局官網。

第一，針對「觀光旅館業及旅館業」的「員工薪資補貼」，觀光局說，今年3月之客房住用率、或總營業收入較去年衰退達5成的業者，可依實際在職、且未採「勞動部減班休息補助方案」或「減薪未達2成」的員工人數，以及減薪前之薪資為基準，補貼每人每月薪資40％，最高2萬元，共3個月。

觀光局提醒，申請時應檢具申請書、觀光旅館業營業執照或旅館業登記證影本、申請日前最近3個月之「勞工保險投保人員名冊、員工薪資清冊、領據、指定匯款帳戶存摺影本」。值得注意的是，補貼對象之業者「須營業中且3個月內不得資遣員工、停業或歇業」。

第二，針對「觀光旅館業及旅館業」的「必要營運負擔補貼」，觀光局說，每家至少補貼20萬元，依業者營業使用不動產之「地價稅及房屋稅」作為補貼基準（不限納稅人，承租人亦參照該基準發放補貼），補貼比率為「地價稅及房屋稅超過10萬元部份各依規定上限加計25％」。

觀光局提醒，申請時應檢具「申請書、觀光旅館業營業執照或旅館業登記證影本、108年度地價稅及房屋稅課稅明細表影本、供觀光旅館或旅館直接營業使用之建物所有權狀影本或使用執照影本、領據、指定匯款帳戶存摺影本」。且補貼對象須「營業中且3個月內不得資遣員工、停業或歇業」。

第三針對「民宿紓困」方面，觀光局說，只要是「2019年12月31日前」取得民宿登記證，且於「今年3月底前仍營業中」之合法民宿，若有獲得觀光局頒發「好客民宿標章」且在有效期限內之民宿，每家10萬元，而一般民宿每家5萬元。

觀光局提醒，申請時應檢附「申請書、民宿登記證影本、好客民宿標章照片（申請10萬元之民宿始須檢附）、切結書、領據及指定匯款帳戶存摺影本」。

第四是針對「旅行業營運及薪資費用」的補貼，觀光局說，在「營運費用補貼」上，每家總公司每月補貼10萬元，每家分公司每月補貼5萬元，得與薪資費用補貼合併申請。至於「薪資費用補貼」上，依「實際在職」且「未採勞動部減班休息補助方案」或「減薪未達二成」之員工人數計算，並以薪資減少前業者實際支付之薪資為基準，補貼每人每月薪資40％，最高2萬元，共3個月。

觀光局提醒，申請時，業者應應檢附「申請表、領據(連續3個月)、切結書、存摺封面影本、業績衰退達5成以上證明、總員工人數清冊(應含姓名、連絡電話及薪資等資料)，若有減薪，應併列減薪前、後薪資及其減薪比例，另外還有薪資證明、最近三個月投保勞工保險資料、連續3個月的領據、存摺封面影本、切結書。

第五是針對「觀光遊樂業」的「營運及薪資費用負擔」補貼，觀光局說明，「營運費用補貼」每家一次性發給20萬元，得與薪資費用補貼合併申請。至於「薪資費用補貼」，可依「實際在職」且「未採勞動部減班休息補助方案」或「減薪未達二成」之員工計算，並以減少前業者實際支付之薪資為基準，且「業績衰退達五成以上」，補貼每人每月薪資40％，最高2萬元，共3個月。

觀光局提醒，申請時，業者應應檢附「申請書、總員工清冊、最近3個月投保勞工保險資料、最近一期(月)與去年同期(月)之營業稅或實際申報娛樂稅人數報稅資料、領據(自申請日之當月起連續3個月，營運費用補貼與第1個月薪資費用補貼合併申請)、帳戶存摺影本、切結書」。

第六是針對「導遊與領隊人員」以及「國民旅遊隨團服務人員」生計費用的補貼方面。觀光局指出，針對導遊及領隊人員，若最近一年內曾執行接待或引導來臺觀光旅客旅遊業務，或引導出國觀光旅客團體旅遊業務，累計8團以上，且總天數40天以上者，每月補貼1萬元，連續補貼3個月。

至於國民旅遊隨團服務人員，觀光局規定，最近1年內帶40團且總天數80天以上者，每月補貼1萬元，連續補貼3個月。

觀光局提醒，申請時應檢附「補貼款撥付申請表、有效導遊或領隊人員執業證影本、相關帶團證明、領據(連續3個月)、存摺封面影本、切結書」。

(工商 )