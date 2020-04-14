海巡署搭上近來最夯的電玩遊戲「動物森友會」風潮，昨日透過臉書海巡署長室PO文「如果有一天，你的島上再也釣不到魚」，配上遊戲畫面中有名身穿海巡橘色制服的「海巡一兵」，超萌的遊戲畫面馬上吸引網友熱議，短短一天按讚數就超過2萬。

海巡署這篇PO文，全文使用遊戲「動物森友會」用語，「在海邊，每一次的甩竿，都是一份期待，這次是什麼魚上鉤呢？」但是話鋒一轉，「如果有一天，你把整座島都跑遍了，海岸線也灑滿了魚餌，卻還是找不到任何一條魚，那麼你還玩得下去嗎？」

文章配上遊戲畫面，當中遊戲角色有名身穿海巡橘色制服的「海巡一兵」站在海邊嘆氣：「甚麼垃圾都有，所以海裡甚麼都沒有…」。海巡署呼籲，人們要減少產生一次性資源浪費，失去海洋資源的人類，可不像遊戲可以重新開始。

署長陳國恩語重心長表示，如此可怕的事情在現實世界中正持續發生著，他表示，一名在基隆捕魚的賴先生，現在出海最常撈到的是一整網的「塑膠袋、寶特瓶」，從垃圾堆中挑撿漁獲已經是捕魚的SOP。

海巡署宣導趕搭熱門遊戲「動物森友會」風潮，不到24小時超過2萬個網友按讚，2千多次分享。網友大讚「海巡小編好狂！」另個引發討論的還有「海巡人員衣服哪裡可以下載？」成功製造話題。

搭上熱門遊戲「動物森友會」，海巡署長陳國恩表示，「如果有一天，你的島上再也釣不到魚」。呼籲保育海洋資源。（圖／翻攝臉書海巡署長室）

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(中時電子報)