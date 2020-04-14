根據數字科技(5287)旗下的591新建案調查，第一季新推案全台總銷破3400億元、近3萬戶的量體，依舊維持高水位，呈現「北溫中火南平」，但在開價上跟以往有所不同，新案議價率落在1成上下，疫情影響建商轉念不再迷信過高開價，定價切合真實行情，盼望盡快成交。

591新建案總編輯李忠哲表示，在非常時期進場建商也採非常手段，全台Q1進場新案議價率約在11%，貼近市場行情，連以往喜歡開高追高的台北市新案，議價率約1成，就是不希望過高開價嚇走現今還願意出門看屋的「真」買方。

首善之都台北市第一季進場新案，大樓產品平均開價破百萬，指標建案如「宏築信義」及「圓山帝寶」近捷運、商圈，均規劃2~4房產品，坪數規劃多元，此時進場不只瞄準首購族，對於因疫情滯台高資產族群也有所選擇置產及換屋。新北市部分第一季推案大量體個案落在新店央北重劃區，包括大陸、潤泰等知名建商因對於品牌知名度有信心，不畏疫情勇敢推案。

北市指標建案「宏築信義」，位於捷運麟光站旁，開案至今吸引不少區域客、換屋族賞屋。（圖／業者提供）

第一季新案議價率最高的縣市為桃園市，約13%，推案集中在龜山、中路等重劃區，然而連已少有素地藝文特區也有上市建商麗寶機構推出「麗晶花園廣場」總銷百億元，近2千坪基地，規劃純3房產品，吸引首換族。新竹市第一季指標推案熱區為東區介壽段市地重劃案，首案「寶睿博第」身受竹科客青睞，雖說受疫情影響富宇建設暫緩在該區進場，但在竹科買盤支撐相信疫情穩定後，量能將持續恢復。

台中第一季表現亮眼，約750億元的總銷及近6千戶的量體，堪稱六都之最，看似沒受到疫情影響，李忠哲指出，主因是今年底即將完工的捷運綠線，為台中市首條捷運線，建設利多加持建商信心在沿線推案，像是在地建商坤聯發建設在捷運櫻花文心站旁推出「坤聯發西屯匯」，北屯機捷特區則有寶佳機構櫻花建設的「櫻花巨人」進場，2~4房產品切和目前該區主力產品。

台中捷運綠線拚今年底通車，為台中房市增添一大利多。（圖／中時資料庫）

南部房市也對疫情變化相對樂觀，房市算穩定發展，第一季台南、高雄推案總戶數都有破4千戶量體，台南有上市建商遠雄建設及高雄建商泰嘉建設分別在北區、安南區推案，高雄推案更是精彩，產品多元，精華市區小宅及地上權產品都進場，位於河堤社區的地上權「河堤世界」1字頭價格，廣告戶408萬元起，低總價策略加上地段稀有，吸引許多小資族。

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(中時電子報)