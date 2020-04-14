台中市長盧秀燕說，今年是台中交通最重要的一年，年初雙十公車政策上路，年底捷運綠線將通車，另有大智路貫通、市政路延伸開闢等多項道路工程，讓城市更好行。（盧金足攝）

交通局長葉昭甫在市政會議專案報告「雙十公車上路情形」，統計開學後，3月2日至3月26日市區公車平、假日運量各較去年平均日運量下降12.1％、37.1％。（盧金足攝）

疫情升溫，影響民眾搭公車意願，台中市交通局統計開學後3月2日至3月26日市區公車平、假日運量各較去年平均日運量下降12.1％、37.1％，仍有46條長程路線逆勢成長，市長盧秀燕14日表示，市區公車運量，平日下降12.1％、假日下降37.1％，代表平日通勤、通學仍倚賴大眾運輸系統，假日大家就減少出遊，假日比平日下降的多，這是好事。

台中市政府今年初推出「雙十公車」優惠政策，民眾刷卡搭乘，10公里內免費，超過最多只收10元，上路受好評。

盧秀燕今日在市政會議表示，面臨疫情嚴峻，仍有部分長程公車路線旅次逆勢成長，顯示先前推出的雙十公車優惠增加民眾搭乘誘因，市府將持續落實大眾運輸防疫措施，感謝市民配合搭車戴口罩，共同讓城市更安全。

交通局長葉昭甫今日在市政會議專案報告「雙十公車上路情形」，盧秀燕說，今年是台中交通最重要的一年，年初雙十公車政策上路，年底捷運綠線將通車，另有大智路貫通、市政路延伸開闢等多項道路工程，讓城市更好行。

盧秀燕指出，雙十公車優惠對於長距離通勤、通學，以及偏鄉地區就診民眾，交通費用大幅降低，可強化串連各行政區，達成活絡區域經濟發展，落實公平正義、補助經濟弱勢、節能減碳、改善空汙等四大效益。

葉昭甫指出，雙十公車上路後包括151、152、153、154、155、300、304、305、310、658路等行經國道或公車專用道的公車路線，是民眾最常使用雙十優惠的路線，受疫情影響，近期市區公車運量下降，仍有46條長程路線，自雙十優惠上路迄今，旅次較去年同期逆勢成長，如92、153、213、228、659、850及865路等公車的平日長程旅次明顯增加約1成。

葉昭甫指出，為使台中市大眾運輸服務更加完善，因應捷運綠線今年通車在即，交通局配合捷運綠線通車期程，滾動式檢討市區公車路網，強化台鐵、捷運與公車系統的連結，提升整體大眾運輸路網服務效率，建構優質公共運輸環境。

(中時 )