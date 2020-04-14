前民進黨立委施義芳上周接任台灣世曦董事長，祝賀花籃多到誇張被形容「花博」。國民黨發言人陳偉杰表示，「不知道的人，還以為是疫情當下促銷花卉農產品」，民進黨要為自己的用人負責，不要說到底，都是派系間的鬥爭與酬庸。
陳偉杰說，施義芳在專業上是否適任，專業度以及過去的爭議都應該自己說清楚，國人自有評斷。但是有如花博一般的排場，也是民進黨執政下特有的風景，不知道的人還以為是疫情當下促銷花卉農產品。在疫情當下，許多國人看到這樣的排場也都會觀感不佳。
(中時 )
前民進黨立委施義芳上周接任台灣世曦董事長，祝賀花籃多到誇張被形容「花博」。國民黨發言人陳偉杰表示，「不知道的人，還以為是疫情當下促銷花卉農產品」，民進黨要為自己的用人負責，不要說到底，都是派系間的鬥爭與酬庸。
陳偉杰說，施義芳在專業上是否適任，專業度以及過去的爭議都應該自己說清楚，國人自有評斷。但是有如花博一般的排場，也是民進黨執政下特有的風景，不知道的人還以為是疫情當下促銷花卉農產品。在疫情當下，許多國人看到這樣的排場也都會觀感不佳。
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