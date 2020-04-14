曾入圍金鐘獎及金馬獎的演員高盟傑，去年7月間涉嫌以4千元代價販賣1包安非他命給魏姓男子，魏男因另涉毒品案件為獲減刑，錄下兩人毒品交易蒐證影像向警方舉發，高男到案坦承販毒，辯稱「但還沒有收錢」，台中地檢署依違反《毒品危害防制條例》罪嫌將他起訴。

本土劇藝人高盟傑演出「甘味人生」等戲劇，曾入圍金馬獎、金鐘獎等，去年5月間就因涉嫌吸食毒品，遭台中地院判刑3月，得易科罰金，但毒品案相繼纏身。

起訴書指出，38歲高男在2019年7月17日晚間10時許接到魏男以代號「PLAY」來電，指稱要購買安非他命，魏男不久就抵達高男位於台中市沙鹿區的住處樓下，雙方談妥安非他命1包代價4千元，並當場成交。沒想到，魏男在隔天下午就提出交易蒐證影像，向警方檢舉高男涉毒品交易。

台中地檢署進行偵辦，認定魏男因涉毒品案，為能獲減刑而聯繫高男購毒，約出交易，並錄下現金與不明粉末等過程向警方舉發。但因警方並未扣到交易物，無法認定影片中的不明粉末就是毒品，全案獲不起訴處分。

而台中高分檢認為，全案雙方都承認毒品交易既遂，卻不起訴，有必要再查，而發回台中地檢署續查。台中檢方進行偵辦，高男及魏男都坦承買、賣毒品；高男還辯稱，他有算錢，「但還沒有收錢」。檢察官認為，雖未查扣到毒品，但雙方承認毒品交易，涉嫌違反《毒品危害防制條例》的販賣毒品罪，而將高男起訴。

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(中時 )