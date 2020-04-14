日前宜蘭縣羅東鎮一處工地整地，怪手開挖，赫然挖出一截小腿骨，警方進一步搜查，尋獲一具腐爛情況相當嚴重，已出現「屍蠟現象」的女屍，估計死亡超過1個月，也可能有半年之久。目前全案朝他殺案件偵辦中，過程也傳出靈異現象，鑑識拍攝遺體，照片竟由彩色變黑白。

警方指出，4月8日上午該處工地的工人報案，在工地發現一截小腿骨，警方趕赴現場時，工人透露，發現小腿骨前一天，就看到野狗叼著不明物體，一度以為是蛇或老鼠，懷疑小腿骨是被野狗叼出而發現。

警方9日上午出動怪手挖掘，在發現小腿骨旁、約30公分深處，尋獲一具遺體，經相驗推估死者是年約60歲的短髮女性，身材矮小。從遺體腐爛嚴重、僅剩部分皮肉，保守估計死亡時間在1個月以上，也可能有半年之久。

由於小腿骨先被發現，外界一度懷疑發生駭人分屍案，但警方澄清說，遺體都集中在一處被挖出，且從骨骸情況初判，沒有切割、支解的痕跡，否認是分屍案件，遺體僅剩骨頭與些許皮肉，從僅存的跡證來看，難以看出是否有遭綑綁，且現場為工地，有電線等雜物，難以推論隨遺體挖出的雜物就是犯案工具。

警方今天（14日）公布死者所戴的飾品等物，請民眾協尋指認。警方指出，經昨日解剖後，初步判定死者身高約150至160公分，年齡約在55至75歲，但不排除年齡更大，死亡時間超過半年以上。

死者裝有銀色金屬假牙6顆，已採DNA送刑事局鑑定，死者身上物品還有梅花形耳環、手錶、佛珠等物。現場並未發現死者衣物，僅右小腿有穿半統式絲襪。

另據ETtoday新聞雲報導，女屍重見天日過程離奇，還一度傳出鑑識拍攝遺體，照片由彩色變黑白、以及照片中遺體模糊但旁邊景物相當清晰等靈異事件。

(中時電子報)