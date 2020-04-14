祥賢宮是祥興里的地方信仰中心，長年來香火鼎盛，還在旁側闢建一處槌球場提供老人休閒運動！（台中市議員李天生服務處提供／陳世宗台中傳真）

大里區南門橋頭的祥賢宮及槌球場，三河局日前圍籬封閉禁止進入，造成寺廟香火及老人槌球活動被迫中斷。（台中市議員李天生服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市大里區南門橋頭的祥賢宮及槌球場，遭檢舉違規占用水利地，經水利署三河局移送法辦，並經法院判決確定後，三河局日前圍籬封閉禁止進入，造成寺廟香火及老人槌球活動被迫中斷；市議員李天生說，創建祥賢宮的老里長陳朝火面對此結果，只有不捨感慨和放下。

李天生指出，祥賢宮是祥興里的地方信仰中心，長年來香火鼎盛，還在旁側闢建一處槌球場提供老人休閒運動，並成立台中縣老人槌球協會及台灣老人聯誼會；每年定期舉辦地方及全省性銀髮族槌球及歌唱比賽，成為地方一大特色，落得如此結局，令人惋惜！

祥賢宮創辦人、老里長陳朝火感慨的說，他一磚一瓦籌建祥賢宮，因無力支付數百萬元的使用補償金，只有忍痛放棄；目前已散解管理委員會，同時年事已高只有放下。祥賢宮提供各界祭拜，一切都是為公益，卻因遭特定人士不斷檢舉，方造成如此結果，對廣大信眾並不公平。

李天生表示，目前現場還有祥興里沿革、祥賢宮沿革及祥鷺村民活動中心捐獻芳名錄等銘牌；另外還有寺廟、老人活動等相關匾額、獎狀及相片，其中不少具有歷史意義，十分珍貴。建議設法保留，同時該處已畫設為都市計畫停車及廣場用地，希望早日開發帶動地方發展。

李天生說，祥賢宮舊名朝天壇，民國74年成立，83年捐給祥興里作為地方公廟；供奉有保生大帝、文昌帝君，寺廟旁長出1株10餘丈的三椏烏榕，狀似龍形盤繞保護寺廟。保生大帝掌管民眾身體健康，文昌帝君更聲名遠播，每到考季學子都前來祈求金榜題名。

(中時 )