華航是否要改名？行政院長蘇貞昌今（14）日赴立院院會備詢前表示，也許可以讓華航快一點在機身或者其他部分多一點台灣的標誌，至於長遠的華航改名，涉及航權及其他種種因素，也許不是那麼簡單，但確實是應該要努力來做的事，政府會一步一步努力來做。

蘇貞昌回憶，上次他當行政院長的時候，把中正機場改為台灣桃園國際機場，很成功。華航這次在運送物資的時候，全世界感謝台灣，但是因為華航機身上標誌有「China」一字，所以有些國家、人民和畫面誤以為是中國送到口罩，「我們吃這種虧很多啦！」華航因為名稱的問題也造成很多的混淆。

蘇貞昌強調，昨天他已經要求交通部告知華航，以後運送物資的時候，上面有中華民國國旗，有「Taiwan can help」，這樣非常好，華航就不要湊熱鬧，旁邊還掛一個他的標誌，讓人混淆，幫人家運送商品、物資，也不該借這個機會宣傳自己，這一點華航已經在做。

蘇貞昌接著說，接下來也許可以讓華航快一點在機身或者其他部分多一點台灣的標誌，就好像WTO（世界貿易組織）的標誌上雖是台澎金馬經濟區，但把台灣弄得很大，現在很多外館在「Republic of China」後面用括弧「Taiwan」，台灣弄得很大，讓全世界知道台灣跟中國是不一樣。尤其這次疫情，全世界對台灣很肯定、很感謝，也正式讓全世界知道台灣跟中國不一樣的地方。

(工商 )