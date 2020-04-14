新冠肺炎疫情嚴峻，台灣是少數正常上課的國家之一。台中市教育局超前部署「停課不停學」措施，制定「台中市高中職暨國中小學校同步線上視訊教學演練計畫」，引導學校完成線上教學整備工作，讓教師遇停課時，運用線上教學為學生進行課業輔導及身心關懷。

教育局說明，線上視訊教學演練計畫分為整備期、測試期及演練期3階段，目前整備期順利進行中，已辦理25場教師線上教學研習，培訓教師透過線上直播平台與「台中市政府教育局線上教學資源中心」制定課程，並建立停課期間師生課業指派與溝通管道。

測試期將於4月18日至4月27日間於各校進行，確認師生線上視訊互動能力；演練期則規劃於5月1日於高中職、5月4日於國中、5月5日於國小辦理共3梯次的線上演練。

透過線上直播平台實施線上教學的大墩國中簡老師表示，學校為每班設定google classroom平台，透過上傳教案學習單與含字幕的單元教學錄影檔，學生可回家自行複習並透過平台繳交作業，線上學習也有留言功能，老師能適時協助、指導學生，讓學習更有效率。

教育局表示，線上視訊教學演練計畫為因應防疫需要，但也讓更多教師學習如何將科技融入教學，期望防疫期間學生學習不中斷，疫期結束後也能協助教師在教學方式上更多元。

(中時 )