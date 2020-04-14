新加坡總理夫人何晶因為轉發台灣捐贈口罩得新聞時，留下一句「Errr…」，引發台星網友激烈論戰。而後何晶修改貼文，呼籲停止網路攻擊，並謝謝台灣。不過，有網友發現何晶今天又分享關於衛福部長陳時中之前在記者會上教大家蒸口罩的新聞，這下換網友「Errr」了，驚喊高級黑啊！

台灣近日開始向外提供口罩等醫療物資援助，新加坡也在名單內，但何晶11日在臉書轉貼相關報導時，寫下「Errrr….」（呃….）的曖昧反應，這個「Errrr….」的貼文發出後，引發台星兩國網友大論戰，逼得何晶修改內文，修改具爭議的貼文，表示非常感謝台灣朋友。

台灣政府也趕緊澄清，陳時中表示，當時禁止了兩條生產線對星國造成困擾，希望大家相關發言可以停了。外交部更強調，兩國政府間將基於長久情誼，持續深化關係。外交部也呼籲國人，珍惜臺星兩國得來不易的情誼。

一場外交風暴就此慢慢平息。而何晶今天也在臉書再度感謝台灣，「謝謝台灣的朋友們，朋友就是朋友，大家保重，明天會更好，加油」。更呼籲大家不要打口水戰，要一起戰勝病毒，接著再轉發陳時中蒸口罩的新聞。

何晶臉書。（摘自何晶臉書）

批踢踢網友看到這幕，大驚這招「高級黑啊」、「高級酸」、「高級酸了！台灣蟑螂這次出征被看衰小」、「1450高興了沒」、「蠻佩服她的」、「她是在酸，但這件事沒必要再去炒了」！但也有網友表示，分享蒸口罩是問題在哪？台灣真的這樣教啊！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)