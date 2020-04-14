想入手價格實惠的中階新機？Google 今年有望延續先前的做法，推出 Pixel 4a 來持續搶佔中階手機市場。而由於新機可能發表的場合 Google I/O (Google開發者大會)實體與線上發表會都已全面取消，讓人對於 Pixel 4a 的亮相時機點格外好奇。根據台媒報導，知情人士指出這一款新機跟去年不一樣，今年僅推 1 款，且預計要等到 7 月才會開賣。

《ePrice》網站報導，根據他們收到的情報，Pixel 4a 雖未正式發表，但 Google 已規劃預計 7 月會在台開賣。以 2019 年 Google 在 I/O 2019 發表後，Pixel 3a 系列即日在台上市的情況(5月8日)的情況有所不同。Google 原本預計今年 5 月 12 日至 14 日之間舉辦 I/O 2020，但先前已因為新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，接連取消了線下與線上舉辦的形式。

據了解，Google Pixel 4a 預計採用 5.81 吋螢幕(解析度2340 x 1080)，採用高通 Snapdragon 730 處理器、4GB RAM + 64GB ROM，電池 3080 mAh。前相機是 800 萬畫素、主相機則是 1200 萬畫素，可拍 4K 影片。搭配 USB Type-C 連接埠，機身背面有指紋辨識位置。並延續 Pixel 3a 系列的做法，保留了 3.5 mm 耳機孔。預計搭載 Android 10 系統，支援藍牙 5.0，並不支援 5G，僅支援 4G 網路。先前知名爆料達人 /LEAKS (@Slashleaks)已曝光了 Pixel 4a 的包裝盒，代表已經相當鄰近發表的時間點。

Google 在 2019 年首度推出 Pixel 中階機種 Pixel 3a 系列，共有 Pixel 3a 以及 Pixel 3a XL 兩款手機。但根據 YouTuber 爆料，由於大螢幕款式在市場上的競爭激烈，表現不如預期，導致 Pixel 4a 系列可能僅存小螢幕的款式。此觀點《ePrice》的報導也支持。

對照歷史，2019 年 Pixel 3a 僅在台推出 64GB 容量的款式，而該網站報導則是認為，Pixel 4a 雖然僅有小螢幕款式，但容量選擇會比去年更多，應會推出 64GB、128GB 的選擇(Pixel 4a 應該不支援 microSD 卡擴充)。對照來看，2019 年年中在台推出的 Pixel 3a 在台售價為 NT$14500元，Pixel 3a XL 則為 NT$17100元。而 Pixel 4a 目前在台可能推出的售價，該網站沒有點明。針對 Pixel 4a 的售價，先前知名爆料達人 Evan Blass (@evleaks)指出是從 399 美元起跳(Pixel 3a/3a XL 分別是 399 美元、479 美元起跳)，提供給消費者參考。

爆料達人 @evleaks 分享的 Pixel 4a 廣告看板圖。(摘自Twttter)

台灣在 2019 年底上市 Pixel 4 系列後，Google 首度與電信商台灣大哥大合作，並且後續也讓台灣大哥大開賣 Pixel 3a 系列。今年 Pixel 4a 上市會否持續選擇與一樣的電信商合作，還是會另選、擴大合作夥伴，令人十分好奇。

(中時電子報)