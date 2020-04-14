勞動部今天召開法規會討論「勞動部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困辦法」草案，據了解，針對外界關心的自營作業者相關級距，勞動部並未在該草案中明訂，而是會再另行公告。

勞動部日前指出，將針對在職業工會投保級距在2萬4千元以下的民眾，提供1次性3萬元的現金補助。但在草案中並未明訂投保級距，而是要勞動部再另行公告。

(中時 )