自營作業者補助3萬級距抓多少？ 勞部回應了 12:402020/04/14 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據了解，針對外界關心的自營作業者相關級距，勞動部並未在該草案中明訂，而是會再另行公告。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部今天召開法規會討論「勞動部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困辦法」草案，據了解，針對外界關心的自營作業者相關級距，勞動部並未在該草案中明訂，而是會再另行公告。 勞動部日前指出，將針對在職業工會投保級距在2萬4千元以下的民眾，提供1次性3萬元的現金補助。但在草案中並未明訂投保級距，而是要勞動部再另行公告。 (中時 ) #勞動部 #草案 #公告 #針對 #投保 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞動部安心即時上工計畫 雲嘉南釋出3000職缺 13:092020/04/10 生活 紓困！勞動部公告增辦失業勞工子女就學補助 15:242020/04/10 生活 勞部推「安心即時上工」計畫 助民眾增收入 15:282020/04/10 生活 安心即時上工 13日開放登記 04:092020/04/11 金融．稅務 酒店小姐如要勞動部紓困 還有這些門檻 15:192020/04/12 生活 青年失業率7月恐達14％ 教育部、勞動部搶救應屆畢業生 10:582020/04/13 生活 1萬個工作機會到位 勞動部啟動「安心即時上工計畫」 12:012020/04/13 財經 獨》躲無薪假通報、雇主逼全職勞工改時薪 勞動部：違法！ 17:212020/04/13 財經 安心即時上工 金門首日8人登記 18:142020/04/13 生活 兆豐 新會員網路投保再送乾洗手 04:102020/04/14 產業特刊 生活熱門新聞 台灣有災難？唐綺陽曝玄機：這些人要小心 - 生活 華航改名有啥好處？招牌價值嚇死人 - 生活 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 下周起沒戴口罩不得進郵局 違規最重開罰1萬5 - 生活 口罩預購第5波明天開跑！ 這些民眾可以買 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。