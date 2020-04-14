勞動部推動低利貸款，每人最高可貸10萬元，政府將補貼第一年利息，第二、三年利率1.845％，提供給50萬勞工申貸。對此，藍委賴士葆今天指出，土銀去年承貸額度200億元，利率僅1.39％，痛批「苛刻勞工」，建議三年零利率，行政院長蘇貞昌答詢表示，「一定會更好，不能更壞」，勞動部長許銘春說，具體利率還要和銀行溝通。

國民黨立委賴士葆今天質詢表示，土銀去年提供每位勞工最高可貸10萬元，年利率僅1.39％，對照勞動部日前提出低利紓困貸款，勞工最高可貸額度相同，由政府部貼第1年利息，第二、三年年利率1.845％元，等於每年利息費用為1825元，預計可供50萬勞工申貸，質問「為何要苛刻勞工？」

勞動部長許銘春解釋，每年春節前夕，動用勞保基金紓困勞工，由土銀承貸的一般銀行貸款，年利率為1.39％，此次低利紓困貸款的年利率是根據其他部會提供的貸款利率，具體利率還要和銀行溝通。

賴士葆追問，此波對勞工低利紓困貸款為德不卒，建議乾脆零利率，行政院長蘇貞昌聞言後坦言，「我不會算（利率細節），但原則是一定要更好，絕不能更壞，交由部長和銀行團細談」。

針對境外確診案例遠高於本土案例，賴士葆建議，未來入境者應全面集中檢疫，衛福部次長何啟功說，據統計，4月3日至13日有8803人入境，其中432人出現症狀集中檢疫，有10人陽性，其他8371無症狀者居家檢疫，只有1位陽性，「看狀況，該嚴就嚴」，他推估，目前每天入境約1千人，若集中檢疫隔離14天，「2天就飽了」。

隨後，賴士葆又問，NATURE醫學雜誌指出，沒有篩選機制恐低估確診人數，台灣有無可能成為「快篩國家隊」，何啟功說，冷泉港等生技公司已投入新冠肺炎快篩，國內也正在開發快篩，「但不能做成兩成準確率，要達到標準才能上線」。

賴士葆再問，口罩寄送給旅居國外的家人，只能一對一寄送，假設夫妻結婚後育有兩個小孩，但後來離婚，只剩一個人可寄送口罩，到底要看DNA還是看法律，蘇貞昌回答，盡量讓他們寄送。

(中時 )