新冠狀病毒全球大流行疫情到頂的樂觀預期升高，緩解了對全球經濟放緩的擔憂，周二南韓KOSPI指數盤中勁揚1.63%，為1,855.46點。分析師表示，考量疫情的緩解，封鎖措施可望在未來兩周解除，是股市上漲的原因。韓元微升0.06%，報1,217.2兌一美元。

(時報資訊)