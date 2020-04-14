《韓股》看好疫情到頂 韓股勁揚1.63％ 12:332020/04/14 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠狀病毒全球大流行疫情到頂的樂觀預期升高，緩解了對全球經濟放緩的擔憂，周二南韓KOSPI指數盤中勁揚1.63%，為1,855.46點。分析師表示，考量疫情的緩解，封鎖措施可望在未來兩周解除，是股市上漲的原因。韓元微升0.06%，報1,217.2兌一美元。 (時報資訊) #疫情 #韓股 #緩解 #一美元 #新冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》憂油國減產不力 韓股近持平 12:332020/04/10 財經 《韓股》聯準會再推紓困案 韓股收漲1.33％ 16:142020/04/10 財經 有男女陪侍酒店 都須停業 04:102020/04/11 生活新聞 新冠肺炎疫情 對全球高科技業影響 04:092020/04/12 產業．科技 蔡英文呼籲不能鬆懈 保持社交距離也要保暖 13:082020/04/12 政治 操盤心法－大盤短線偏樂觀 宅經濟概念股續俏 04:102020/04/13 證券．權證 北上資金回溫 陸股逢低布局 04:102020/04/13 投資理財 《韓股》憂新冠肺炎危機 韓股跌0.56％ 11:282020/04/13 財經 《韓股》憂疫情衝擊 韓股收跌1.88％ 16:312020/04/13 財經 志聖訂單能見度到Q2 全年營運看俏 04:102020/04/14 證券．權證 財經熱門新聞 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 台中「李方艾美酒店」宣布暫緩籌備、資遣員工 - 財經 - 工商 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 不要買黃金避險？5大理由點出驚人真相！ - 財經 美股崩跌沒完？投資人太樂觀 專家警告將迎來慘況 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。