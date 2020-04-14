台股今日由權值股率領攻上10300點，DRAM製造廠南亞科(2408)股價亦反彈，南亞科看第2季報價有機會小漲，下游記憶體模組廠第1季更為受惠漲價效應，第2季預估仍有低價庫存效益，今日再由十銓(4967)股價攻高突破40元表現最亮眼。

南亞科第1季營運不淡，看第2季可能繼續穩健，預期疫情影響將牽動第3季市況。總經理李培瑛表示，第2季出貨將與第1季持平，隨著伺服器等記憶體產品價格持續上漲，第2季平均售價可望較第1季微幅增加。若疫情能夠在第2季獲得控制，第2季及第3季市況可望逐季好轉；若疫情延續到第3季，恐將影響全球經濟及就業情況，下半年市況可能趨緩。

南亞科對於下半年展望較不明朗，要看疫情後續變化。第1季DRAM及NAND FLASH均上漲，包括威剛(3260)、十銓第1季營收均逐月上揚亦可望受惠產品漲價。

記憶體模組廠十銓科技3月營收6.66億元，月增逾5成，也較去年同期增加7.29%，並創4個月新高。十銓第1季受惠記憶體IC價格上揚，今年前2月每股純益達1.54元。公司預期短期筆電、視訊會議等設備的急單支撐市場需求，市場研調機構預期第2季DRAM價格續漲，對公司仍有利。

十銓總經理陳慶文表示，DRAM及NAND FLASH需求量未見減少，今年第1、2季合約價已上漲，十銓以策略性備料，面對疫情亦機動性管控庫存調整水位，因應市場波動，長期仍看好產業及消費需求，待疫情過後訂單可望回溫，有助帶動業績。

(時報資訊)