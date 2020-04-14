，嘉義縣長翁章梁率局處首長，與議長張明達等多位議員一起大跳防疫舞曲。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁率局處首長，與議長張明達等多位議員一起大跳防疫舞曲，希望透過升級版「嘉義IN病毒OUT」歌曲推廣，提醒鄉親做好防疫工作。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港文教基金會在退休校長王靜文帶領下，改編「新港IN病毒OUT」舞曲推廣防疫，經縣議員陳文忠建議全面推廣，今14日臨時會開議前，嘉義縣長翁章梁率局處首長，與議長張明達等多位議員一起大跳防疫舞曲，希望透過升級版「嘉義IN病毒OUT」歌曲推廣，提醒鄉親做好防疫工作。

新型冠狀確診人數不斷上升，為加強鄉親的防疫觀念，王靜文受新港文教基金會請託，將台語歌曲《心花開》重新改編寫詞，同時編出一套防疫舞步，再由新港國小合唱團負責演唱，錄製成「新港IN病毒OUT」歌曲，如今又在縣府支持下，變成嘉義縣通用版，未來將媒合到嘉縣各級學校推廣。

翁章梁表示，「嘉義IN病毒OUT」防疫舞曲，是透過舞蹈及熟悉的歌曲，加上地方的努力共同完成，期望日後能從學校端加強防疫觀念，讓鄉親了解落實戴口罩及勤洗手才是防疫重要的工作。

陳文忠則說，舞曲加上台語發音，如「出門掛喙罨」、「逐工來也來運動」等，能讓學生在學校學習後，帶回家傳遞防疫知識給家裡的阿公阿嬤。嘉義縣教育處長陳添丁也特別感謝環球國際唱片股分有限公司和作詞人阿弟仔的授權，讓防疫舞曲能順利完成。

(中時 )