中和警踹頭案延燒 侯友宜：新北地檢署會做出公正處置 12:452020/04/14 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對中和警踹頭案，侯友宜表示，中和分局已將相關影片送交新北地檢署，相信檢察官會做出公正判斷。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中和警方踹頭案延燒多日，新北市長侯友宜14日上午受訪時對此回應，他絕對支持警察強力執法，員警在面對罪犯時要毫無畏懼才能保護好市民，但執法是有限度的，不應過頭，昨日中和分局已將影片送交新北地檢署，他對此動作相當認同，由第三方司法單位來做公正判斷。 媒體再度追問，這名踹人的陳姓員警被記了申誡2次，卻又獲得嘉獎，是否懲處太輕，侯友宜對此強調，此案已移交新北地檢署，由檢察官來檢視，相信新北地檢署來做認定會是最好的做法。 (中時 ) #新北 #地檢署 #中和 #侯友宜 #執法 也許您會感興趣 推薦閱讀 中和里長檢疫出關 與議員發口罩套 04:102020/04/10 地方新聞 新北河濱蝶戀季 照常舉行 04:102020/04/10 地方新聞 強化老舊校舍耐震力 新北將砸84億 04:102020/04/10 地方新聞 侯友宜視察淡水老街消毒：病毒把它全部消滅掉 12:062020/04/10 生活 中央、地方防疫不同調 侯友宜：中央應訂出明確規範 11:542020/04/10 政治 空軍士官蔡學良案重啟調查 蔡母：希望釐清傷口槍枝 13:432020/04/10 社會 減少人潮聚集場所 新北61家特定場所歇業 15:542020/04/10 社會 管控連假景點人潮 侯友宜：該封的我也不會客氣！ 13:302020/04/12 生活 侯友宜辦白曉燕案 險兩次命喪槍口 10:042020/04/13 社會 秦偉南投發監報到 即刻轉送台中監獄執行 09:292020/04/14 社會 社會熱門新聞 自來水有異味！國立大高材生讓整棟樓都吃他的排泄物 害住戶送醫 - 社會 冷血房仲隨機砍小黃司機18刀 落網稱：業績不佳殺人洩憤 - 社會 比照口罩2.0 中市交通事故資料申請也有網路版 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 鈕承澤涉性侵女助理辯「喜歡她」 台北地院重判4年 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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