中和警方踹頭案延燒多日，新北市長侯友宜14日上午受訪時對此回應，他絕對支持警察強力執法，員警在面對罪犯時要毫無畏懼才能保護好市民，但執法是有限度的，不應過頭，昨日中和分局已將影片送交新北地檢署，他對此動作相當認同，由第三方司法單位來做公正判斷。

媒體再度追問，這名踹人的陳姓員警被記了申誡2次，卻又獲得嘉獎，是否懲處太輕，侯友宜對此強調，此案已移交新北地檢署，由檢察官來檢視，相信新北地檢署來做認定會是最好的做法。

(中時 )