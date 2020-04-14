配合政府防疫政策並讓消費者「食在安心」，饗賓餐旅集團宣布由旗下兩大Buffet自助餐品牌「饗饗」及「旭集」領軍，全品牌共四十家門巿，即日起採客流量管理，每餐期限制來客數5成，即使訂位數超過也不接受，期許提供更安全的用餐環境，讓消費者能夠安心地享受美食。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，饗賓餐旅旗下四十家門市防疫超前部署，在政府未強制規定之前，就嚴格執行工作人員必量額溫戴口罩、定時洗手消毒、用餐環境及桌椅每日消毒以及拉寬桌距，也落實消費者量額溫酒精消毒手部。

陳毅航說，「饗饗」及「旭集」座位數皆在300以上，自開幕以來就深受消費者青睞，常常一位難求，雖然疫情期間受到影響，但因消費者對品牌的信任度高，影響相對較小，上個月就開始實施梅花座，提供消費者安全的用餐環境；如今更要落實政府保持社交安全距離，率先業界採限制來客數政策，每餐期來客數以5成為上限，換言之，就是即使有生意上門，也要忍痛拒絕，因為保護消費者健康，提供安全安心的用餐環境是饗賓的責任。

饗賓餐旅除全力做好防疫工作之外，饗賓餐旅四大品牌即日起亦提供餐點外帶外送服務，陪大家在家好好吃飯。即日起，饗食天堂特推「經典大滿貫組合」，集結10道澎湃豪華人氣共享餐，原價2910元組合價2499元，經濟又實惠，於iEAT LINE官方線上訂餐還可享9折，加入iEAT LINE好友滿額350元再領優惠碼，三重好康荷包現省700元！此外為感恩醫護人員辛勞，「經典大滿貫組合」更推出「醫護感恩專案」，不到7折創下史上最低優惠紀錄，全套只要1999元。以上優惠至4月30日截止。

(工商 )