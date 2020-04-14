最近俄羅斯有一對未成年的小夫妻，在當地掀起高度關注，還紅到吸引外國媒體報導。原來是有一位現年14歲的俄羅斯少女，不但在13歲就懷孕，讓外界最傻眼的，是讓她懷孕的「精主」，竟是一位年僅10歲的小弟弟。但這名少女懷孕後不但大方坦承，不打算墮胎，還開始經營IG分享大肚照，希望成為網紅賺大錢。

綜合外媒報導，俄羅斯這名少女名叫達里亞（Daria Sudnishnikova），目前剛滿14歲的她，在13歲時，出現嘔吐、腹脹等症狀，家人一開始以為她食物中毒，後來發現她的肚子逐漸隆起，媽媽覺得有疑，一驗才發現真的懷孕了。

報導中指出，達里亞後來向母親坦承，腹中孩子的爸爸，是她10歲、才就讀4年級的小男友伊凡（Ivan）。事後這對未成年的小倆口，大方上當地節目談論交往、偷嚐禁果的點滴，完全把《兒少法》拋諸腦後，引發當地民眾熱議。

不過根據英國《太陽報》報導，達里亞後宣稱腹中孩子的爸爸，是年僅10歲的伊凡。有醫師跳出來指出，才10歲的伊凡，精子還不成熟，應該沒有生育能力。但達里亞與伊凡曾在節目上公開檢驗，還有泌尿科專家證實；伊凡母親也曾表達，自己的兒子就是孩子的爸爸。

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(中時電子報)