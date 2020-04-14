遠距教學在台灣校園逐漸發酵，大專校院近期陸續公布遠距教學措施，高中、國中小老師也密集演練備戰。為了協助各級學校與教師進行超前部署，Google for Education 提供多項遠距教學資源與工具，也透過自發性的 Google 教育者社群 (Google Education Groups, GEG) 幫助台灣教師們熟悉雲端教學工具，將科技融入教學並促進師生互動。Google 繼日前「遠距學習線上教育工作坊」備受好評後，將於 4 月 15 日至 17 日每日晚間八點以「遠距教學面面觀」為主題，舉辦三場線上工作坊，邀請高中、國中小教師分享行政、資訊人員及教師等面向的實務經驗，供教育單位參考以做好準備。

Google 指出，當教學現場從學校轉移到家中，需要透過課程直播、共享螢幕、線上課程問答互動、作業收發及評分等數位化替代方案，Google for Education 提供一系列實用工具，提供同步授課、非同步互動的教學資源，像是視訊工具 Google Meet，以及能讓老師透過單一平台管理教學和學生學習過程的 Google Classroom，讓師生能在課前、中、後密切互動，延續學習效果。

結合 Google Classroom 提升教學互動品質與效率

Google Classroom 設定方式簡單，能協助老師安全指派和批改作業，並提供意見回饋。此外，透過發布貼文、留言能促進課堂討論，結合 Google 表單也能協助進行課堂測驗，啟用鎖定模式則能減少學生受到干擾。師生可隨時隨地透過電腦或行動裝置登入 Classroom，存取課程作業、教材和意見回饋。師生可以使用學校所派發的 Google 教育版帳號免費使用 Classroom。

善用 Google Meet 進行線上同步學習

老師能透過介面簡潔的 Google Meet 以視訊方式進行授課，並且使用螢幕共享、雙向影音、聊天室功能加強師生互動。使用 Google Meet 進階功能，老師可將課程錄下來與學生分享、進行直播，或是舉行最多可容納 250 位參與者的視訊會議。在視訊軟體 Zoom 爆發隱私爭議後，Google 特別指出，Meet 透過網路資安技術、傳輸資料加密等作法保護個資與隱私，並讓管理者能控管參與視訊會議人員的進出，讓線上同步教學更安心。

為了確保學生擁有平等的學習機會，由於部分學生家中網路品質不穩定的挑戰，在遠距教學的準備中，老師可運用 Google Meet 的錄製會議功能，預先錄影或在直播結束後將影片檔案上傳到 Google Classroom，方便學生在連上網路的時候再次觀看。

推動教育者社群分享遠距實戰技巧

引導教師擁抱科技並運用數位工具設計教學，也是推動遠距教學重要一環。近年來，教學不再是單打獨鬥，許多老師會彼此交流教學經驗。今年2月在「遠距學習線上教育工作坊」中，多位老師受邀透過直播分享一系列實用教學技巧。繼先前活動獲得教師們好評後，Google 將在4月15日至4月17日舉辦三場「遠距教學面面觀」線上工作坊，協助學校行政人員、資訊管理員、教師等不同角色為遠距教學做好準備。此外，GEG 也發揮社群能量，串聯老師們製播 GEG 大開港系列影片，在 YouTube 頻道分享教學現場的觀察。

科技工具的使用能力仰賴平時在課堂上的累積與養成，Google 與老師及教育工作者們共同為遠距教學做準備。Google 也為台灣的老師量身打造 Google for Education 學習永不止息網站，一步一步教學，熟悉介面及各項工具的使用，Google for Education 相關的研習或者線上工作坊，都可在「G Suite 呷飽沒」Facebook 社團即時掌握。

視訊會議能帶來更有效率、師生同步的遠距教學環境。日前 Google 宣布使用 G Suite 和 G Suite 教育版的機構，可以免費使用進階的 Google Meet 視訊會議功能，包含支援更大型的視訊會議、進行直播及錄製會議功能。有鑑於近期教育單位對遠距教學需求增加，公司行號也陸續實施遠距辦公，Google 宣布此優惠服務將延長至9月30日，持續為社會各界提供支援。

(中時電子報)