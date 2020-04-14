大陸廠區全面復工，臻鼎-KY(4958)3月合併營收回升到82.57億元，創下歷年同月新高，由於客戶訂單穩定，臻鼎-KY預估，上半年業績可望與去年同期持平，臻鼎-KY今天盤中股價亮燈漲停，站回百元關卡，先豐(5349)亦同步走高。

大陸廠區自2月中後加速復工，臻鼎-KY營運亦在3月展現成長力道，3月合併營收躍升至82.57億元，月增2.23倍，年成長12.89%，為歷年同月新高，累計第1季合併營收為175.12億元，年減9.85%；由於客戶訂單穩定，臻鼎-KY預估，上半年業績可望與去年同期持平。

臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，今年成長動能主要來自於軟板、類載板及車用板等新產品，其中類載板全球市佔率已達20%，預估今年出貨可望持續攀升，車用板亦可望較去年成長，目前訂單看起來沒問題，若疫情控制得宜，公司目標還是今年業績能夠比去年好。

臻鼎-KY日前宣布以普通股0.2股換先豐通訊1股，取得先豐100%股權，並暫訂109年11月11日為股份轉換基準日，股份轉換後，先豐將成為臻鼎-KY持股100%子公司，臻鼎-KY認為，兩家公司合併，可望充份發揮綜效，達成臻鼎-KY提供客戶一站式購足服務目標，有助公司打世界盃。

(時報資訊)