無線藍牙（TWS）耳機上市以來出貨持續翻揚，2020年上看1.29億組，最大受惠股致伸(4915)長線成長動能可期。致伸今年3月營收為56.41億元，年增7.2%，首季營收為135.24億元，年減0.86%。致伸客戶之一Beats近期推出新品，即將在台開賣。致伸去年EPS為4.8元，董事會決議配發2.4元現金股利。

Beats全新Powerbeats高機能耳掛式藍牙運動無線耳機，將於4月15日起於台灣正式開賣。Powerbeats是一款具有媲美Powerbeats Pro強勁音效和時尚耳掛設計的頸掛式無線耳機，搭載Apple H1晶片，快速支援與iOS裝置配對，較上一代提供更持久的電池續航力，同時具備增強的抗汗抗水功能，讓使用者放心提高運動強度。在設計上，Powerbeats耳機搭配簡潔圓滑、能減少磨擦的連接線，以及穩固貼合、可提高佩戴穩定度的耳掛，即使在佩戴數小時後，依然提供最舒適穩定的音樂體驗。Powerbeats共有黑色、白色和紅色三色可選，新台幣售價4790元。

致伸去年營收806.49億元，年增24%，毛利率11.69%，營益率為3.43%。

(時報資訊)