針對行政院追加1500億元特別預算的紓困振興條例修正草案，昨天朝野協商因國民黨團堅持編列1000億元發放現金補助，朝野黨團無法達成共識破局，今天上午再度進行協商，國民黨團會中先是表明未同意排除協商冷凍期1個月，又因發放現金問題退席抗議。對此，民進黨團總召柯建銘會後受訪表示，問題總要解決，現在球在國民黨身上，呼籲國民黨好好思考如何處理，不要進退失據，希望周五可以處理。

針對國民黨團退席抗議，柯建銘表示，已經有打電話給國民黨團，這樣下去無法解決問題，將會擇期召集朝野協商，希望周五可以處理，現在球在國民黨身上，希望國民黨講清楚立場，不同政治主張應該要好好談，不是用退席的方式。

至於國民黨團否認有同意排除朝野協商1個月冷凍期，柯建銘說，當初協商最主要就是希望排除1個月冷凍期，一開始講得很清楚，而且一個一個問都說沒問題，國民黨團最後要反悔，簽字馬上劃掉，當時還說議程照排，現場都有錄影錄音，現在可以否認嗎？

柯建銘認為，國民黨戰略方向搞錯，目前關鍵條文僅剩一條，不同立場政策主張會交由院會處理，國民黨這樣以拖待變會進退失據，呼籲好好想清楚。

若國民黨仍不願協商，民進黨是否會在院會強行表決通過？柯建銘強調，國民黨到底要怎麼樣要談清楚，難道要否決當初同意排除協商冷凍期1個月，如果是這樣，當初不用協商照議程走就好，相信問題周五可以解決。

(中時 )