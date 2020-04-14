基隆婆媳攜孫返國違規外出後竟然確診，基隆市政府及基隆市衛生局商議後，決議將2人重罰170萬元，孫子因為成年不開罰。（吳康瑋攝）

基隆1名婦人和媳婦及2名孫子上月19日返台後居家檢疫，1家4口在隔天就私自違規外出，搭計程車到台北就醫，後來該名婦人與同住丈夫雙雙確診，基隆市衛生局於4月14日表示，經評估婦人與媳婦兩人合計重罰170萬元，2名孫子因未成年依法不罰。

衛生局長吳澤誠指出，經過評估移動路徑及後續影響的狀況後，針對該婦人及媳婦，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」分別開罰，婦人遭罰100萬、媳婦則是罰70萬，他說，因為在3月22日違規，直到25日才再度受管制居家隔離，他指出，媳婦有三天空窗期沒有遵守衛政系統的管制，因此以48小時以上至72小時的裁罰基準，開罰70萬元的處罰，而該確診婦人本來就已經有症狀了，但仍基本上72小時以內私自違規外出，衛生局對該婦人採以最高的法源重罰100萬元，另外2名孫子依「行政罰法」規定未滿14歲人行為，依法不罰，僅給予行政指導及警告。

衛生局表示，婦人確診後，衛生局立即將媳婦、孫子、計程車司機、與婦人同住的小姑及婦人的丈夫，全數採檢送驗，婦人的丈夫經檢驗後也確診，其餘者呈現陰性，2名確診病患現正在醫院接受治療。

衛生局疾病管制科長郭香蘭指出，收到行政處分書後，須在7日內繳清罰款，若有不服，可以在收到處分書的30日之內，向衛生局提出反映，並以市府名義轉送衛生福利部提出訴願。

(中時 )