孫楊2月底遭到國際仲裁庭宣判禁賽8年，現在上訴又被新冠疫情拖延。其實此案或許不會這麼嚴重，根據美國資深仲裁員兼律師賓茲(Jeffrey Benz)的說法，孫楊自己弄砸了世紀大審，「滿分10分，他只得1分。」

本周《新京報》對賓茲的視訊訪談，賓茲指出孫楊的第一個錯誤是不該把事情搞大。「聽證會是很醜陋的，好比灌香腸。」幾乎都是閉門舉行，孫楊這麼大張旗鼓很難會有好下場。

其次是孫楊選人不當，賓茲說WADA(國際反禁藥組織)派出的律師Richard Young是高手中的高手，孫楊的律師卻是名不見經傳的米金(Ian Meakin)，而且請來的翻譯也很不稱職。

賓茲表示：「兼通兩國語言的人才肯定很多，他們居然選這種人。」孫楊還在結案陳詞時未經同意就擅自更換翻譯，當庭呼來喝去的。「這種脫序的行為甚至被寫入判決書，顯示他這個人完全不懂得尊重規定。」

孫楊在仲裁庭主打的是他重視自身安全，所以質疑藥檢人員的合法身分。「但是他在法庭上隨便找個人坐在旁邊當翻譯，真奇怪，這時候他又不在乎身分了。」

結果判決書就特別強調「儘管你是非常傑出的運動員，也不能凌駕於規則之上。」這場被孫楊自己搞出的世紀大審，成為仲裁庭扔給所有運動員的震撼彈：要乖乖配合藥檢，不要質疑你的藥檢官。

大陸記者王勤伯認為孫楊個性率直，表現出自我本色，給予7.5分的評價，但賓茲說：「這應該是低於零分的，我就給他打個1分吧。」

(中時電子報)