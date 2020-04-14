無業的許姓死者因行動不便靠推車輔助行走。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

林男的車在撞擊下車牌掉落，撞擊力道不小。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

深夜到彰化市吃宵夜返家的林男撞死許姓男子，兩人的住家其實都位在車禍現場附近不遠處。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市快官與芬園交界處彰南路5段，14日凌晨發生死亡車禍，53歲林男吃完消夜返家，在距離家門100公尺路段，疑似深夜視線不佳，撞飛不良於行、獨居的50歲許男，許男拋飛17公尺後重摔落地、頭部重創，當場死亡。林男酒測值為零，肇事原因仍要進一步調查釐清。

警方初步調查，車禍發生在凌晨零時許，死者許男無業，因行動不便推手推車輔助行走，林男當時開車銀色自小客車從彰化市往芬園方向，行駛在彰南路內側車道，因為沒預期內車道會有行人，見到前方有黑影已來不及反應、煞車閃避不及直接撞飛許男。

林男向警方表示，自己已茹素10年，父親剛過世、上月底舉辦告別式送走父親，讓他心情低落，當天晚上在彰化市吃消夜，不解為何都快到家了竟會撞到人。左手還掛著一串佛珠的他，神情懊惱在快官派出所內不斷喃喃自語：「這條路我明明開很多次、很熟，怎麼還會這樣？」，無法接受自己竟撞死人。

根據了解，車禍現場在四線道的彰南路南下內側車道，且彰南路中央有分隔島，行動不便的許姓死者為何會獨自推著推車出現在內側車道？警方仍在了解中，許男親友接到通知，傷心不願多談，遺體已先送往台中火化場，待相驗後釐清死因與意外發生過程。

(中時 )