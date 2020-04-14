口罩販賣機4月12日開賣，民眾依舊大排長龍，不少民眾抱怨難用。台北市議員簡舒培批柯文哲「柯狼自大」，王世堅議員更酸柯文哲根本是「多此一舉、脫褲子放屁」。對此，台大教授陳厚銘指出，台北市政府犯了戰術錯誤，畫錯重點，同時又缺乏整合行銷概念，讓推出口罩販賣機的美意大打折扣，加分題反而變成扣分題，殊為可惜。

陳厚銘表示，台北市政府品牌行銷人才不足，無法掌握品牌行銷的精髓「產品差異化以及市場區隔」，又不清楚販賣機設置的目的與限制，因此無法提供完善的解決方案，以致口罩販賣機推出後並沒有得到應有的掌聲。

民眾對口罩販賣機好奇，嘗鮮排隊去體驗是可以預期的，也難怪會大排長龍。陳厚銘建議，台北市政府不宜過度強調「不用排隊」的訴求，而應該聚焦於口罩販賣機的獨特性與不可取代性，相關作法有以下5點：

1.強調口罩販賣機是疫情加入科技元素的創新產品，是台北智慧城市的代表作，也代表台北市政府的用心。

2.口罩販賣機是輔助而非替代現有通路，可以有效分擔藥師的辛苦。同時口罩販賣機也不宜設置過多，更要思考疫情結束後，口罩販賣機的轉型商機。

3.強調辦理市民相關業務時，提供one stop shopping(一站式)的服務理念。

4.口罩販賣機設置地點應仔細篩選評估，以彰顯其功能性與獨特性，例如在市立醫院設置口罩販賣機，讓市民在等候看病時可以順便購買口罩，或在學校設置口罩販賣機，方便學生購買，將口罩販賣機的功能性與獨特性極大化。

5.在某些特定地點設置口罩販賣機，提供24小時服務，滿足上班族或夜貓族的顧客需求。

(旺報 )