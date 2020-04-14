少年拒攔檢遭警踹頭 綠黨告發要求警政署究責 13:122020/04/14 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綠黨秘書長張竹芩14日上午率眾至新北地檢署告發中和踹頭警，同時要求警政署對該名員警究責，給社會大眾一個交代。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和分局員警日前執行臨檢時，遇到無照少年駕車拒檢，員警強力壓制，並在過程中踹了少年頭部，此事引發社會熱議；綠黨秘書長張竹芩今日帶人制新北地方法院地狀告發涉案員警，並要求警政署對該名警察究責。 張竹芩今日上午帶著綠黨副秘書長李菁琪等人至新北地院告發涉案的陳姓員警涉犯凌虐人犯罪、重傷害未遂罪及恐嚇危安罪。 張竹芩表示，除了告發，綠黨希望警政署對該名員警做出懲處，已於12日發動連署，至今約有2千人參加；此案目前已由新北地檢署分案調查，釐清是否有犯為事實。 (中時 ) #員警 #告發 #綠黨 #新北 #警政署 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北河濱蝶戀季 照常舉行 04:102020/04/10 地方新聞 強化老舊校舍耐震力 新北將砸84億 04:102020/04/10 地方新聞 搭公車戴口罩實施7天 新北695人勸離、7案報警處理 13:002020/04/10 社會 減少人潮聚集場所 新北61家特定場所歇業 15:542020/04/10 社會 新北警申辦良民證分流 計程車講習到戶外 16:382020/04/10 社會 新莊藥師賣口罩受辱 新北副秘書長、衛生局長慰問 19:272020/04/10 生活 宅家防疫 新北家暴案增3成 04:102020/04/11 地方新聞 新北補習班安親班 教室人數不得超過100人、採梅花座 10:372020/04/11 政治 防疫優先 新北英聽大賽遇疫情延期 20:112020/04/11 生活 新北祭補習班新規 違者停招 04:102020/04/12 生活新聞 社會熱門新聞 自來水有異味！國立大高材生讓整棟樓都吃他的排泄物 害住戶送醫 - 社會 冷血房仲隨機砍小黃司機18刀 落網稱：業績不佳殺人洩憤 - 社會 比照口罩2.0 中市交通事故資料申請也有網路版 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 鈕承澤涉性侵女助理辯「喜歡她」 台北地院重判4年 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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