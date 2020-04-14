新北市中和分局員警日前執行臨檢時，遇到無照少年駕車拒檢，員警強力壓制，並在過程中踹了少年頭部，此事引發社會熱議；綠黨秘書長張竹芩今日帶人制新北地方法院地狀告發涉案員警，並要求警政署對該名警察究責。

張竹芩今日上午帶著綠黨副秘書長李菁琪等人至新北地院告發涉案的陳姓員警涉犯凌虐人犯罪、重傷害未遂罪及恐嚇危安罪。

張竹芩表示，除了告發，綠黨希望警政署對該名員警做出懲處，已於12日發動連署，至今約有2千人參加；此案目前已由新北地檢署分案調查，釐清是否有犯為事實。

(中時 )