不具名善心企業捐款138萬元補助新竹縣運將，縣長楊文科（中）希望大家「疫」起加油，一起度過這波疫情難關。（羅浚濱攝）

善心企業與竹縣「疫」起加油！新冠肺炎疫情嚴重影響計程車運將生計，不具名善心企業捐款138萬元給新竹縣所屬計程車駕駛員，縣長楊文科14日代為轉贈給新竹計程車駕駛業職業工會理事長龍文貴，將發給竹縣計程車運將每人2千元補助金。

楊文科指出，新冠肺炎疫情已讓各行各業都受到很大影響，政府也有很多紓困措施，期讓各行各業能得到幫助，不具名善心企業特別捐贈慰問金，希望讓竹縣計程車司機有些許的實質幫助，一起度過這波疫情難關。

新竹計程車駕駛業職業工會理事長龍文貴表示，善心企業捐款的138萬元，將補助新竹縣列冊的681名計程車司機，司機要持警察局交通隊核發的新竹縣執業登記證及身份證，至工會領取2千元的補助金。

「從來沒哪麼慘過！」從事運將工作30年的龍文貴說，從2003年SARS到這些年來的經濟不景氣，計程車業受到的衝擊並不大，但現在很多運將跟他一樣每天營業12個小時，竟載不到5個客人，生意只剩2成。

與會司機說，現在每天生意只剩幾百元，根本不夠生活開銷，很多運將還有房貸和車貸，不出來跑車不行，但都要等1、2小時才出1次車，有這樣的愛心補助，運將們都會很感激，更希望政府對房貸和車貸能有優惠紓困方案。

(中時 )