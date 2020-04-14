《金融》10年期增額公債 最高得標利率為0.508％ 13:072020/04/14 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今受財政部委託，標售10年期109甲類第3期中央政府建設公債增額公債，今最高得標利率為0.508%，較上次同年期下滑4.2個基本點，今得標利率符合市場預期。投標倍數為2.12。 該增額公債實際發行金額為300億元，保險業此次得標比僅有8.67%，較上次同年期大幅下滑；而得標比最高為銀行業，得標比達57.17%。 (時報資訊) #央行 #10年期 #增額公債 #保險業 #銀行業 也許您會感興趣 推薦閱讀 台積Q1營收逾3,100億 超標 04:092020/04/11 財經要聞 國安基金續護盤 04:102020/04/13 財經要聞 防疫國家隊 台大廠卯勁入列 04:102020/04/13 產業．科技 元山不甩疫情 首季表現靚 04:102020/04/13 證券．權證 《業績-觀光》瓦城Q1營收近5季低點 3大方針抗疫迎戰 10:172020/04/13 財經 《基金》16周來最大淨流入 美股基金上周狂吸143億美元 16:312020/04/13 財經 悲情小三感情被出賣 人夫向妻輸誠偷情146次曝光 19:472020/04/13 社會 口罩販賣機爆同健保卡1日2購 北市府：網路預購不衝突 21:302020/04/13 生活 工商社論》國與國的「隔離」無可挽回嗎？ 04:102020/04/14 財經要聞 安心即時上工 首波職缺上萬 00:512020/04/14 生活新聞 財經熱門新聞 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 壽險最大房貸公司 國壽半年內降1碼紓困 - 財經 - 工商 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 財經 道瓊期噴了！台股猛爆 終場狂飆233點 站上10300點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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