央行今受財政部委託，標售10年期109甲類第3期中央政府建設公債增額公債，今最高得標利率為0.508%，較上次同年期下滑4.2個基本點，今得標利率符合市場預期。投標倍數為2.12。

該增額公債實際發行金額為300億元，保險業此次得標比僅有8.67%，較上次同年期大幅下滑；而得標比最高為銀行業，得標比達57.17%。

(時報資訊)