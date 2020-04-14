徐姓粉領族配合警方成功阻擋母親遭詐騙。（翻攝自徐女臉書）

新北市板橋區32歲沈姓粉領族，今（14）日上午上班時，突然接到母親來電，驚慌哭訴「你弟弟被綁架了！對方要80萬元。」沈女直覺母親遇到詐騙集團，先安撫母親情緒後，立即致電熟識的警察，警方告知只要聯絡上弟弟，即可戳破詐騙集團謊言。徐女依言聯繫到弟弟，向母親報平安，成功避免受騙。

沈女表示，今天上午剛到公司沒多久，就接到母親來電，哭著說弟弟被人綁架，說因為幫人作保，要償還擔保費80萬，現在弟弟在對方手上，假如不匯錢過去，他們就要對弟弟不利。

沈母本急著出門匯款，沈女告知可能是詐騙集團伎倆，要求母親暫別驚慌，她有熟識的警察可協助，隨即致電板橋警分局偵查隊向警界友人說明狀況。

偵查隊友人建議沈女，先查看來電顯示，如果真是弟弟的手機號碼也不能輕信，因為詐騙集團竄改來電發話相當容易，友人也判斷，此時弟弟的手機一定打不進去，於是要她改撥弟弟任職公司的電話，果然弟弟好端端在公司上班。

警方提醒，對於來電關鍵字「作保」、「綁架」、「匯款」、「取消分期付款」等，要特別提高警覺，遇可疑應立即撥打165或110，以防遭受詐騙。

(中時 )