上月桃園爆發長照機構護理師感染新冠肺炎，該機構包括員工及住民在內約50餘人異地隔離，桃園市療養院由院長邱献章帶隊，共支援8名同仁協助照顧住民，4月6日返院，桃園療養院特別舉辦溫馨「歡迎歸隊」活動，感謝醫護人員付出貢獻。

(中時 )