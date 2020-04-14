桃療護理師支援照顧隔離長者 返院獲掌聲 13:112020/04/14 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園療養院支援8名護理師協助照料異地隔離住民，返院獲得熱烈掌聲。(桃園療養院提供／楊宗灝桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上月桃園爆發長照機構護理師感染新冠肺炎，該機構包括員工及住民在內約50餘人異地隔離，桃園市療養院由院長邱献章帶隊，共支援8名同仁協助照顧住民，4月6日返院，桃園療養院特別舉辦溫馨「歡迎歸隊」活動，感謝醫護人員付出貢獻。 (中時 ) #新冠肺炎 #長照機構 #異地隔離 #桃園療養院 #邱献章 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 新冠肺炎重症 接受瑞德西韋藥物治療出現好轉 22:432020/04/11 財經 香港新冠肺炎確診病例累計達千例 23:282020/04/11 兩岸 新冠肺炎疫情 對全球高科技業影響 04:092020/04/12 產業．科技 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 美轟WHO搞砸防疫 台灣成子彈 04:102020/04/12 國際大事 主播聲音沙啞表情痛苦 一檢測竟確診新冠肺炎！ 10:122020/04/12 娛樂 陸專家鍾南山：新冠肺炎沒有特效藥 疫苗面世要等 10:532020/04/12 兩岸 新冠肺炎延燒 家扶海外服務還教怎麼洗手 11:512020/04/12 生活 英國首相強生 新冠肺炎痊癒出院 20:362020/04/12 國際 生活熱門新聞 台灣有災難？唐綺陽曝玄機：這些人要小心 - 生活 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 口罩預購第5波明天開跑！ 這些民眾可以買 - 生活 下周起沒戴口罩不得進郵局 違規最重開罰1萬5 - 生活 華航改名有啥好處？招牌價值嚇死人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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