家長們再忍2天！由於全台各地相繼傳出大排長龍買兒童口罩情事，對於出生率高、兒童人口比例高的新竹市更是如此，對此新竹市政府已持續向衛福部爭取再加量，並將於16日起每家健保藥局及3區衛所由200片加量至600片，希望滿足竹市兒童口罩需求。

市府表示，考量兒童上學佩戴口罩的需要，民眾反映兒童口罩很難買到，市府積極向衛福部爭取增加兒童口罩配發量，並於4月9日起，全市99家健保特約藥局及3區衛生所，每日販售兒童口罩量，由原200片（20人次）增為400片（40人次）。

但因兒童口罩仍銷售一空，市府再持續向衛福部要求再加量，後天起兒童口罩將增量為3倍、達600片（60人次），希望能讓父母不再為買不到兒童口罩而煩惱。

市府衛生局也提醒民眾，目前每家健保藥局及3區衛生所憑健保卡可購買成人口罩14天9片，兒童口罩14天10片，不限身份證末碼，每人每14天購買1次，父母可持16歲以下兒童健保卡最多3位，購買兒童口罩，可以依照實際需要購買成人或兒童口罩，若14日內未購買，額度無法留到下周。

民眾如有任何疫情相關問題可撥打專線1999，或撥打疫情通報及諮詢專線1922洽詢。

(中時 )