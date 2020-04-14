中視、三立《綜藝玩很大》自4日起推出接連3周的「KID回歸特別企畫」，收視開紅盤，尤其11日播出，4歲以上平均收視2.74，觸及人數有102萬，居無線四台同時段之冠，25-49歲分眾收視則刷新節目以來開播紀錄達4.12，稱霸各頻道所有時段節目之冠，完全應驗林柏昇（KID）在節目中所說：「綜藝之神眷顧我們，我們的節目一直在上坡。」而陪他一路從南投往北的搭檔黃鴻升（小鬼）則提及這是他們印象最深刻的一集。

KID退伍之後，製作單位也展現「誠意」，精心規畫特別任務，要讓KID華麗回歸，歷經徒步、拉板車、騎單車、飆摩托車等方式，從南投步步北上，途中累到精疲力盡，他們卻沒有放棄，用生命在主持節目的心，果然也激出忠實觀眾，用收視率支持《玩很大》。得知收視開紅盤，KID覺得「一切都值得了」，對於是否要再挑戰高難度任務，他倒是坦然接招，「只要觀眾喜歡，紅隊敢發的任務，我都願意接受挑戰。」只是畢竟剛從南投回來，他也趕緊補充，「但也不用再來一路向北2.0，或一路往南這種特別企畫。」

KID（右）一路向北衝出高收視。（中視提供）

首度回歸就與吳宗憲、小鬼一起為節目刷新收視紀錄，KID語露感性，「沉澱一年的時間，這些累積的能量被看見真的開心。」對於憲哥和小鬼，他最想對兩人說，「憲哥我回來了，又可以繼續陪你吃飯聊天。小鬼辛苦了，我重新加入戰隊，陪你一起。」而三人的默契正是玩粉們最期待的組合，有網友就在官方粉絲團留言。而「一路向北-重返玩很大之路」終局之戰將在本周六18日晚間10點中視播出，隔日晚間8點在三立都會台播出。

(中時 )