立院今日處理「紓困2.0」防疫特別預算草案，不過，朝野對「紓困發現金」議題上意見出入極大，昨日朝野協商破裂，藍綠今日約定再戰，仍吵翻天，藍營抗議綠營抹黑嗆聲「要不要發現金一句話！」，綠營痛批藍營引用數據邏輯有問題。因雙方堅持不下，藍營提出「紓困發現金」的主張預料將在下午立院表決戰中，遭綠營以優勢席次封殺。

國民黨立院黨團書記長蔣萬安在今日協商開始時，強烈譴責民進黨發動網軍在網路上刻意扭曲國民黨昨日提出的再修正動議，栽贓國民黨堅持發1000億元現金「卻連排富標準都沒有」，蔣萬安說，黨團明明強調，發現金應依據所得級距遞減訂出清楚排富標準，綠營幹嘛這樣惡搞，他要民進黨撤圖、道歉，否則拒絕協商。

綠營大黨鞭柯建銘則表示，國民黨團在昨天協商破局後開記者會罵人，民進黨幹部針對開罵內容「平衡一下」「應該還算持平」。他也替政院辯護，強調政院版本已編列1300多億元補助弱勢勞工，與國民黨堅持普及性發放「不一樣」，何況國民黨雖然主張根據以去年的所得級距發現金排富，但今年來看也仍失真，該作法「邏輯上有問題」。

蔣萬安則不滿回嗆，國民黨團主張發現金，民進黨若不覺得排富標準不OK可討論，但不能批評國民黨發現金沒有排富標準不負責任，這樣還要協商嗎，講到激動處向柯喊話，「總召要不要發現金、一句話！」。

眼見雙方堅持不下，國民黨團大黨鞭林為洲出面緩頰，強調大家話說清楚，表決時就各自負責，民進黨團如反對國民黨團版本，國民黨團願接受表決結果，但若扭曲國民黨主張「就沒意思了」，畢竟國民黨主張發現金排富，也就是按所得級距發放發2萬元、1萬元或6000元，總共受益人口約600萬戶、約1791萬人受惠，所需總預算998億元，其實是要補民進黨提案內容不足。政院版本雖已有1035億元現金要用來補貼弱勢，但薪資補貼編列419億元、補助自營工作者336億元、弱勢補助40億元、減班休息60億元、擴大就業就業180億元，總補助對象只有302萬人，包括農民、低收入、未參加勞保者（含沒有加入職業工會投保者）都沒有補助到，國民黨團才提修正動議。

不過，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，政院提出對302萬人的紓困、救濟，對象非常清楚，政院也認為現在應救急、救困，反對國民黨團「人人有獎」主張，何況若按藍營主張，部分帳面沒收入，私底下卻開名車的民眾，也可能得到補助，綠營認為不妥。也因為民進黨強烈反對普及化發紓困現金，一般認為，下午的表決應會按民進黨版本通過，民眾想拿到紓困現金的可能性相當渺茫。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)