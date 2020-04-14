由彭名慧、王加瑄、申力安、林采婕、李紫嫣、馬瑋伶6位青春無敵、平均18歲的美少女組成「PER6IX」，日前推出首波主打歌〈不讓〉。這次為了發片，6位女孩也進行髮型大改造；團裡年紀最小的瑋伶剪了整齊的瀏海，「我買了一把小梳子放口袋，這樣就可以隨時整理瀏海，不要讓它變成條碼。」申力安則是將她一頭秀麗的直髮燙捲，、采婕則是剪掉一頭留了兩年多的長髮，讓她有點心痛，到學校還不斷詢問同學意見，幸好大家對於她剪短頭髮都稱讚非常好看。

新歌〈不讓〉MV耗費24小時拍攝而成，為了精準捕捉了「PER6IX」的多變樣貌，影像中更特別加入了魔術方塊六面體的視覺呈現，代表6位成員6面的無限可能性，隨著歌曲的旋律轉動出女孩們盡情揮灑的青春美麗。當深夜在氣溫只有10度的大樓天台上拍攝時，每位團員都冷到直發抖，拍攝結束導演一喊殺青，女孩們趕快把外套包上禦寒，加瑄竟異想天開大喊：「現在好想泡溫泉。」讓現場笑翻，叫要她快回家休息。

而大家長陳子鴻，當天也全程陪伴從早到晚的拍攝行程，，親自監督女孩們的表現，但只要有拍攝空檔，女孩們就會不斷追問他：「老師，我們6個誰最漂亮？」讓老師超級苦惱只能回：「都很漂亮。」也讓現場氣氛十分歡樂！PER6IX六人更帶著自己在家隨身的「小被被」到片場，希望可以營造出舒服又有安全感的環境，讓工作人員看到都會心一笑。

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(中時電子報)