新北市中和警方日前制伏拒檢的無照少年過程中，員警出腳踹了少年頭部，事後更被附近民眾爆料，警方除了踹頭外，還對住戶嗆聲，說要請民眾「吃慶記」，引發網路討論。時代力量立法委員邱顯智說，警方恐觸犯《刑法》傷害、恐嚇等罪，且公務員執行職務時犯傷害罪是非告訴乃論，新北地檢應主動分案調查。

邱顯智近日質詢內政部長徐國勇時指出，該踹頭事件4月8日見諸媒體報導，4月10日詢問警政署調查結果，這份調查報告詳細描述員警「為何以腳制伏」，最後說行為不當，記申誡2次；4月12日，新北市警察局長陳檡文前往中和分局國光派出所慰勉同仁辛勞，致贈慰問品。邱顯智質疑，這樣妥當嗎？

邱顯智也表示，從影片中可以看到這麼明顯的違法行為，中和警方可能觸犯《刑法》第 277條的傷害罪、第151條的恐嚇罪。他也說，《刑法》第287條也規定，公務員於執行職務時犯277條，是非告訴乃論罪，踹頭的影片已經這麼多人看到了，新北地檢應主動分案調查。

民進黨秘書長羅文嘉也在臉書上表示，這個新聞事件讓他很火大。他說，不要輕忽一則以為無關緊要的小事情，更斥責主管還在掩護鼓勵。

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(中時電子報)