男星祝釩剛昨(4/13)深夜於北市某酒吧內被警方攔查，被搜出身上有大麻油電子菸，他坦承是個人物品後遭警送辦，而這是他第三次持毒被捕，事發後祝釩剛身世遭起底，乃是知名自行車品牌的第3代小開，身價高達數億，還曾是男團偶像，因私下愛玩不知節制，慘遭被經紀公司要求退團並開除。

據悉，身為富家子弟的祝釩剛外型俊帥、歌聲好，以天菜男團「「183Club」成員身分闖銀河，然出道後風波不斷，2007年被爆愛泡夜店，讓以管理藝人出了名嚴格的喬傑立經紀公司備感困擾，因此祭出退團處分並終止與他的合約，孰料同年底祝釩剛被檢舉呼麻，他確實被驗出陽性反應，遭強制勒戒47天。

事後祝釩剛公開道歉：「就算毒品擺眼前，我也不再碰了」，懺悔求大眾再給一次機會，孰料6年後，他跟友人開轟趴太吵，遭鄰居檢舉，警方登門臨檢發現祝釩剛爛醉並現場有毒臭味，在他身上搜出大麻，雖他稱東西是朋友的，情急之下幫藏，但仍坦承犯行，因帶回局裡檢驗無陽性反應，故檢方讓祝釩剛寫悔過書，判6萬元交保並緩起訴處分，之後他改名換姓為「張佑天」重新出發，轉往中國大陸發展，沒想到如今三度沾毒，被依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦中，裁定5萬交保。

(中時電子報)