酒駕再犯班的主持人由禮儀公司司儀擔任，場景十分逼真。（周麗蘭攝）

擺放7盆蘭花，悼詞「音容宛在」、「往生西方」、「駕鶴西歸」，署名縣長張麗善等人贈送。（周麗蘭攝）

嘉義區監理所長李輝宏對14名再犯班學員勸誡，希望大家在此好好懺悔，有佛祖、有600位亡靈監督著。（周麗蘭攝）

各單位長官宣示酒駕零容忍。（周麗蘭攝）

雲林縣近5年內酒駕違規人數計1萬多人，累犯2次以上者有1872人，再犯比率約18％，雲林監理站14日在斗六市八德公墓的靈堂舉辦舉辦酒駕累犯講習，主持人由禮儀公司的司儀擔任，場景十分逼真，極有視覺震撼力，縣警局交通隊長曾智揚以為走錯。

承包布置的禮儀公司把八德公墓裡最大的懷恩廳布置成「悼全國5年內因酒駕往生之600位亡靈」靈堂，擺放7盆蘭花，悼詞「音容宛在」、「往生西方」、「駕鶴西歸」，署名縣長張麗善等人贈送。

本次講習前雲林監理站事先詢問學員能否接受在靈堂上課，以免侵犯，有14名同意，共1女、13男，14日上午從雲林監理站統一搭遊覽車到公墓。

雲林監理站長吳孟峰表示，本次「酒駕再犯班」希望讓學員震撼教育，感受人生終點的真實，重視生命無價的觀念，希望有效果。

吳孟峰說，禮儀社很用心，主動提出布置成公祭的外觀，以達到最好效果。

交通部公路局嘉義區監理所長李輝宏對14名再犯班學員勸誡，有時喝酒很無奈，但不是不能喝，而是酒後不應駕車，被抓到罰錢事小，往生者何其無辜，希望大家在此好好懺悔，有佛祖、有600位亡靈監督著。

斗六市公所殯葬所長顏團諒在假靈堂為14人上「生命無限」課程，一名李姓學員表示「可以接受，遇到了就要面對」。

因應防疫，所有學員量額溫後進入，座位也採梅花座，其中兩名的額溫超過38度，休息幾分鐘後再量已正常。

(中時 )