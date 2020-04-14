杏仁哥在臉書PO出六合夜市慘狀，並表示攤位暫停業。（翻攝杏仁哥臉書／柯宗緯高雄傳真）

高雄六合夜市受到疫情衝擊，經營相當慘澹，鋼鐵韓粉「杏仁哥」原本在六合夜市的攤位，也宣布要撤退了。杏仁哥今（14）日中午開臉書直播首度對外吐露心聲，他表示，「我過得很好，大家不用擔心」，台灣目前疫情控制得還不錯，只是沒有觀光客進來，如今想把重心轉移到網購市場，以及拍影片、投身公益。

杏仁哥昨天深夜在臉書PO文指出，因全球疫情影嚮，在六合路攤位，只能暫時停業。他萬分感謝好友們這一年多的支持與照顧。他將更努力宣揚高雄市政，投入公益，拍一些好的網路影片呈現給大家。

杏仁哥今直播中表示，六合夜市攤位只是暫時停業，並沒有說那邊倒了，強調位置都還在，只是暫時休息，他希望大家不用擔心他，「這是無常的世間，不斷在流轉」，他看到六合夜市整條都沒人也很心疼，「我只是一個菜鳥，他們（其他攤商）在那邊幾10年」。

杏仁哥暫時停業，有人酸「等不到發大財」，杏仁哥則說，「有人調侃我，我尊重！其實我過得很好，很努力在過每一天」，現在大家對抗的是全球的疫情，「你在調侃我，也是在調侃自己」。

杏仁哥透露，暫時停業後的下一步計畫，空擋之餘，要做更有意義的事，包含投身公益，繼續宣揚高雄市政，「大家都沒有離開」，這個月要先預拍2、3支影片上傳Youtube，歡迎大家訂閱觀看。

(中時 )