賭場二樓德州撲克區、賭客們並肩而坐，不時還要抽煙、嚼檳榔，顯為防疫漏洞。（高市鹽埕警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

防疫期間，業者還提醒賭客們配合管制。（取自業者臉書／袁庭堯高雄傳真）

在密閉空間群聚是防疫大忌，高市鹽埕警分局12日破獲一間以競技遊戲主題餐廳為掩護的賭場，逮獲66人、起出賭資10萬餘元及一批賭具。由於現場屬密閉空間，警方查緝如臨大敵，全案依賭博罪移送地檢署偵辦，是否有違防疫管制部分則交由衛生局裁處。

警方表示，多次接獲民眾檢舉該遊戲主題餐廳有人聚賭，但轄區員警多次前往臨檢，現場只查到籌碼，無法證明賭博。警方分析歷次臨檢查抄的賭客資料，派員逐一查訪，終於說服一名賭客檢舉，12日掌握充分情資，向高雄地院申請搜索票，當場查獲該餐廳賭場後方廁所、有賭客正在用籌碼換現金。

該賭場一樓是麻將區，二樓是德州撲克區。麻將區4人一桌，桌與桌間相距超過1公尺，但德州撲克區一桌約10人，賭客比鄰而坐，不時還拉下口罩嚼食檳榔、喝飲料，顯為防疫隱憂。

由於正值新冠肺炎疫情延燒，警方入內查緝前還先穿戴完善防護裝備，不敢大意。現場逮獲蕭姓負責人及蔡姓、張姓荷官及員工8人，加上一、二樓群聚賭客共66人，查扣賭資新臺幣10萬7639元，電腦、監視器主機、賭具一批。

警方查出，業者涉嫌用籌碼掩護，讓賭客在賭場後方廁所、無監視位置的隱密區域換現金，已涉嫌賭博罪。

該業者也曾在臉書粉絲頁提醒賭客們「配合戴口罩、量體溫」才能進入。但警方發現，賭客們雖然都有戴口罩，但彼此距離太近仍有隱憂，是否有違防疫規定將交由衛生局裁定。

(中時 )