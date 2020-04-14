大陸市場全面復工，產業動起來，日前大陸三大電信商聯合發表「5G消息白皮書」，隨著大陸拚5G大規模商轉，屆時將迎來一波換機潮，聯發科(2454)理所當然成為必然受益者，今股價持續走揚，漲幅一度達4%，成功站回5日線，並持續朝向季線靠攏。

大陸今年2月因受到新冠肺炎疫情影響，春節過後延遲復工，但自3月起陸續開工，現階段復工率已經回到以往正常水準，大陸官方力促5G上路，日前大陸三大電信營運商中國移動、中國聯通以及中國電信，聯合發布「5G消息白皮書」，據悉，內容指出GSMA計劃，未來5G終端都將支持5G消息業務，在此前提下，5G的換機潮是可以期待的，在此趨勢下，聯發科也成為當然受益者。

聯發科目前在5G SoC(系統單晶片)已經推出天璣1000、天璣800，目前也獲大陸多家品牌智慧機手機大廠採用，聯發科也預告，下半年將再推出新款天璣系列，市場估應為天璣600，主要是要打入中階5G智慧機，藉此讓5G智慧機的滲透率可以更快速打開，而聯發科5G產品的毛利率優於平均產品，法人也看好聯發科5G產品的毛利率達50%~55%，對聯發科獲利將帶來實質貢獻。

展望第二季，隨著大陸復工，終端智慧機恢復拉貨，將有助於聯發科業績成長，惟整體市場對5G智慧機的接受度，以及高通的競爭，都將成為潛在不確定因素。

(時報資訊)