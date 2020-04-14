遠雄建（5522）近期殖利率題材+實施庫藏股奏效，股價最近活蹦亂跳；累計遠雄建自三月19日低點反彈迄今，已大漲逾4成，今日暫收在40.9元高點。

遠雄建董事會公告，截至四月13日止，已買回庫藏股8,238張，每股買回均價39.31元。

遠雄建最近題材不斷，除庫藏股題材之外，再加上新北市廠辦大案汐止「遠雄U-TOWN」日前又以5.61億元賣給宜進實業，獲利估約1.3億元，也可望維持第二季業績在高點。

(工商 )