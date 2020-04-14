遠雄建殖利率題材＋庫藏股奏效 近一個月股價飆4成 13:392020/04/14 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠雄建（5522）近期殖利率題材+實施庫藏股奏效，股價最近活蹦亂跳；累計遠雄建自三月19日低點反彈迄今，已大漲逾4成，今日暫收在40.9元高點。 遠雄建董事會公告，截至四月13日止，已買回庫藏股8,238張，每股買回均價39.31元。 遠雄建最近題材不斷，除庫藏股題材之外，再加上新北市廠辦大案汐止「遠雄U-TOWN」日前又以5.61億元賣給宜進實業，獲利估約1.3億元，也可望維持第二季業績在高點。 (工商 ) #遠雄 #遠雄建 #題材 #殖利率 #庫藏股 也許您會感興趣 推薦閱讀 非常時期因應措施 可轉債發庫藏股 暫鬆綁 04:092020/04/10 金融．稅務 熱門股－達麗 高殖利率股價收紅 04:102020/04/10 證券．權證 《台北股市》庫藏股限制有條件鬆綁 25家上市櫃適用 08:192020/04/10 財經 開發金控2019年擬配息0.6元 現金殖利率逾7％ 20:122020/04/10 財經 開發金控分派現金股利0.6元 殖利率7.38％ 23:092020/04/10 財經 佛系護盤庫藏股 10:002020/04/12 財經 格力電器斥資30億元人民幣實施庫藏股 22:052020/04/12 財經 格力斥資30～60億人民幣 買庫藏股 04:102020/04/13 全球財經 台新投信：台股高殖利率優勢，拉回找買點 09:322020/04/13 財經 熱門股－華新 庫藏股發功買盤強 04:102020/04/14 證券．權證 財經熱門新聞 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 台中「李方艾美酒店」宣布暫緩籌備、資遣員工 - 財經 - 工商 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 不要買黃金避險？5大理由點出驚人真相！ - 財經 美股崩跌沒完？投資人太樂觀 專家警告將迎來慘況 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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